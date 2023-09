Batalha da Escadaria faz 15 anos nesta sexta-feira (15); confira quem vai participar do aniversário

A- A+

A Batalha da Escadaria, Patrimônio Imaterial Cultural do Recife, celebra seus 15 anos de história nesta sexta-feira (15). Em comemoração a data, o encontro no cruzamento da Rua do Hospício com a Avenida Conde da Boa Vista, Centro do Recife, traz participações de rimadores e rimadoras de quatro municípios da Zona da Mata Norte de Pernambuco: Goiana, Vitória de Santo Antão, Paudalho e Timbaúba.

A celebração também vai contar com a presença de artistas recifenses, como o cantor e músico Zé Brow, a poeta Fabi Costa, mais conhecida como Fabidonas, e Cris Poeta, além de Olira, Adriano, Rt e Eddy representando Paudalho, Timbaúba, Goiana e Vitória de Santo Antão, respectivamente.

“Esperamos a calçada lotada, com o público formando aquele tradicional círculo em torno da batalha. Chegamos aos 15 anos de manifestação cultural periférica, ocupando espaços públicos como forma de exercício da cidadania e de se mostrar ao mundo. São manifestações como essas na rua, nosso habitat natural, que mantêm a cultura hip hop viva. Desde 2008, a gente educa com a construção da palavra por meio de rimas feitas no improviso em segundos de muita habilidade verbal”, declara Luiz Carlos, produtor e arte-educador pernambucano que criou a batalha.

O aniversário de suas dez décadas e meia conta com 16 MC’s que participam de uma disputa de rimas improvisadas, no estilo freestyle ou livre, sem tolerância para falas racistas, machistas e homofóbicas. Cada participante tem 45 segundos para duelar e, ao fim dos confrontos, um vencedor (a) é escolhido a partir de dois votos dos jurados (as) e um voto do público.

Serviço:

15 anos de Batalha da Escadaria

Quando: Sexta-feira (15), às 20h

Onde: Avenida Conde da Boa Vista (cruzamento da Rua do Hospício)



