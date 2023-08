A- A+

HIP HOP Batalha da Escadaria ganha placa em homenagem ao título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife Inauguração ocorre nesta sexta-feira (11), às 18h30, com a presença de vários artistas

Na data que marca os 50 anos do movimento hip hop, a Batalha da Escadaria recebe uma placa em homenagem ao título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. A inauguração ocorre nesta sexta-feira (11), às 18h30, da Rua do Hospício com a Avenida Conde da Boa Vista.

A tradicional batalha de MC’s recebeu o título da Câmara Municipal do Recife em abril. A iniciativa é da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), autora do projeto de lei que reconheceu a importância da manifestação para a Cidade.



Diversos artistas estarão presentes na inauguração, como Canibal, Zé Brow, DJ Charles, Gustavo Pontual e Ozi MC. Logo após a cerimônia, será realizada uma edição especial da Batalha da Escadaria na abertura da “EXPO Colorindo - Arte Urbana e Conexões Territoriais”, às 20h, na Casa Zero, no Bairro do Recife.

