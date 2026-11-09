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PERNAMBUCO Batalha dos Guararapes: 9ª edição do espetáculo tem apresentações gratuitas de quinta a domingo As apresentações serão sempre às 20h. O acesso é totalmente gratuito e o evento conta com intérpretes de Libras e audiodescrição

Entre quinta-feira (12) e domingo (15), o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, recebe a nona edição do espetáculo ao ar livre Batalha dos Guararapes, com texto e direção-geral de Ruy Aguiar.

As apresentações serão sempre às 20h. O acesso é totalmente gratuito e o evento conta com intérpretes de Libras e audiodescrição (CM Libras).

O retorno da montagem de um dos episódios mais marcantes da história de Pernambuco, cuja última edição ocorreu em novembro de 2022, marca a celebração da identidade nacional e reforça a importância da retomada de grandes produções culturais ao ar livre no estado.

Espetáculo

Montado originalmente em 1984 e reeditado com sucesso em 1985 e 1986, o espetáculo permaneceu por 14 anos fora de cartaz até ser retomado pela Métron Produções. Sob o comando do saudoso ator, dramaturgo e diretor José Pimentel, que morreu em agosto de 2018, a encenação histórica foi realizada em sete edições 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2012).

Na oitava edição, em 2022, a obra ganhou um formato totalmente inédito, assinado pelo dramaturgo Ruy Aguiar, que foca na saga da invasão holandesa a partir do ano de 1630, com o início do domínio da Companhia das Índias até o momento mais representativo desse período, que foram as duas Batalhas dos Guararapes.

Na oitava edição, em 2022, a obra ganhou um formato totalmente inédito. Foto: André Coelho.

Em cena, a grandiosidade da odisseia holandesa ganha vida por meio de um elenco robusto de 60 profissionais das artes cênicas pernambucanas, entre atrizes, atores, bailarinas, bailarinos e bacamarteiros, somados a 100 figurantes moradores das comunidades circunvizinhas ao Parque Histórico Nacional dos Guararapes.

Batalha dos Guararapes

Interpretando os líderes da Batalha dos Guararapes, estão Bilé Ares (Barreto de Menezes), Carlos Mesquita (Vidal de Negreiros), Kleber Valentim (Henrique Dias), Feliciano Felix (Antônio Cavalcanti), Felipe Lopes (Felipe Camarão), Geovane Souza (Fernandes Vieira) e Thiago Ambriel (Dias Cardoso). A presença feminina é respaldada pela força da interpretação das atrizes Nelma Barros (Clara Camarão), Angélica Zenith (Ana Paes) e Ana Cláudia Wanguestel.

O espetáculo ainda conta com a experiência de Pedro de Souza (Maurício de Nassau), Marília Mendes (Margarida de Soler), Roberto Oliveira (Frei Manuel Calado do Salvador), Eduardo Japiassu (Sebastião Souto), Samuel Vieira (Calabar) e Wil Menezes (General Matias de Albuquerque).

As apresentações acontecerão sempre às 20h. Foto: André Coelho.

As apresentações acontecerão sempre às 20h. Foto: André Coelho.

As apresentações acontecerão sempre às 20h. Foto: André Coelho.

As apresentações acontecerão sempre às 20h. Foto: André Coelho.

Sob a condução de Ruy Aguiar, a encenação traz um olhar sensível ao destacar a participação feminina nos conflitos.

“Tentamos resgatar a história de mulheres que foram apagadas ao longo dos anos, como Clara Camarão, esposa de Filipe Camarão, as guerreiras de Tejucupapo, entre outras mulheres que foram usadas como escudo na batalha de Casa Forte”, destaca o diretor.

O espetáculo é uma realização do Ministério da Cultura (via Lei Rouanet), Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco, Governo do Brasil e da Métron Produções, com patrocínio do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Copergás, Porto de Suape, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, além do apoio do Exército Brasileiro (CMNE e 7ª RM) e do Lafepe.

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