Racismo Baterista da cantora Aurora faz gesto com conotação racista no palco do Lollapalooza Nas redes sociais, internautas resgataram publicação antiga com referência nazistas em uma rede social do músico

Depois do show da cantora norueguesa Aurora no Lollapalooza, na tarde deste domingo, internautas apontaram para um gesto com conotação racista feito pelo baterista, Sigmund Vestrheim, no final da apresentação. Um deles foi até o perfil de Vestrheim no Instagram, onde encontrou um desenho com referências nazistas, como uma suástica e o número 777. O nome dele na rede social, inclusive, também tem esse número.

"O 777 também é um símbolo utilizado por grupos supremacistas brancos, ligado a esse movimento na África do Sul. Talvez o número sozinho não dissesse muita coisa, mas juntando um pouco de tudo, fica complicado", afirmou o físico Vitor Mori.

O gesto feito por Vestrheim no festival em São Paulo é usado por supremacistas brancos que exaltam o que eles chamam de “white power” (poder branco). Os três dedos esticados formariam “W”, de "white" (branco), e o polegar junto com o indicador seriam o “P”, de "power" (poder0.

Lucas Silveira, vocalista do Fresno, se pronunciou sobre o caso. "Meu deus, 'mano', que horror… eu espero do fundo do coração que ela (Aurora) nem sonhe que ele é 'white power' e, se isso chegar nela, que ela lime ele da banda imediatamente. O cara vir no Brasil fazer esse gesto aí é sacanagem", disse.

