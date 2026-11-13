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Artistas Baterista do Duran Duran deixa grupo por zumbidos nos ouvidos "A verdade é que meus acúfenos não pararam de piorar e cheguei a um ponto em que agora preciso ouvir meu corpo e meus médicos", acrescentou Roger Taylor

O baterista do Duran Duran, Roger Taylor, deixa o grupo britânico e põe fim à sua carreira musical devido ao agravamento de uma condição que o faz ouvir zumbidos, anunciou a emblemática banda pop dos anos oitenta.

"É uma das decisões mais difíceis que já tive de tomar. Tocar bateria neste grupo foi a maior alegria da minha vida", declarou o músico, de 66 anos, em um comunicado publicado pelo grupo na noite de quinta-feira (12) no Instagram.

"A verdade é que meus acúfenos não pararam de piorar e cheguei a um ponto em que agora preciso ouvir meu corpo e meus médicos", acrescentou.

Roger Taylor entrou para o grupo em 1979, um ano após sua fundação em Birmingham, no centro da Inglaterra.

O baterista participou dos primeiros álbuns que deram projeção ao Duran Duran na cena musical britânica e além de suas fronteiras, entre eles "Rio" e "Seven and the Ragged Tiger".

A bateria de Roger Taylor foi parte importante de alguns dos grandes sucessos emblemáticos do grupo, como "Girls on Film" e "The Reflex", com 16 e 26 milhões de visualizações no YouTube, respectivamente.

Roger Taylor havia deixado o grupo em 1985, mas voltou em 2001.

"Roger é nosso irmão. Sua forma de tocar bateria ajudou a definir o som do Duran Duran desde o início, e tê-lo de volta ao nosso lado desde 2001 tem sido incrivelmente importante para todos nós", declararam os outros membros do grupo, Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor.

"Ele sempre fará parte desta família, enquanto continuamos a explorar novos projetos empolgantes com o grupo", acrescentaram.

O anúncio de sua saída ocorre após uma turnê pelo Reino Unido e pela Europa, concluída em 6 de novembro deste ano em Madri.

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