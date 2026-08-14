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MÚSICO Baterista do Earth, Wind & Fire está em coma induzido após parada cardíaca antes de show Uma vaquinha foi lançada para ajudar John e a família durante a internação

O músico John Paris, baterista do grupo de soul Earth, Wind & Fire, está em coma induzido após sofrer uma parada cardíaca no último dia 6. A informação foi confirmada por um perfil no Facebook, identificado como "Standing for John Paris" ("Apoiando John Paris", em tradução livre), nesta quinta-feira, 13.



Segundo informações da revista People, a conta foi criada pela mulher do baixista Verdine White, Shelly Clark White, e um amigo do músico, Tazz Cole.

O comunicado afirmou que as notícias sobre o estado de saúde do baterista foram mantidas em sigilo "por respeito a ele e à família", mas as pessoas próximas de John decidiram falar sobre o assunto "para que não haja confusão sobre a situação atual".

Ainda conforme a publicação, o músico chegou a acordar brevemente do coma e perguntou pela mulher, Kathy Merrick. Os médicos, porém, decidiram sedá-lo novamente depois que a pressão arterial de John começou a subir.

"Por alguns preciosos instantes, todos viram o John que conhecem e amam. Houve lágrimas, risos, abraços e uma esperança renovada. Infelizmente, esse momento durou pouco", disse a nota.

Os amigos do baterista afirmaram que ele "permanece em repouso sob sedação enquanto sua equipe médica o monitora cuidadosamente e determina o caminho mais seguro a seguir" e reforçaram que ainda há esperança de melhora.

"Embora tenha sido uma montanha-russa emocional, ainda existem pequenos momentos que dão esperança àqueles mais próximos a ele. Mesmo agora, John parece mostrar leves reações quando toca música", contaram.

Pessoas próximas ao músico também estão por trás de uma "vaquinha" divulgada no GoFundMe para ajudar John e a família durante a internação, segundo a People. Até o momento, a iniciativa arrecadou quase US$ 69 mil (cerca de R$ 360 mil). A meta é arrecadar R$ 75 mil (cerca de R$ 391 mil).

A hospitalização do baterista foi confirmada pelo TMZ. Conforme o site, John passou mal antes do show da banda em São Francisco no último dia 6.

Atualmente, o Earth, Wind & Fire se apresenta em uma turnê ao lado de Lionel Richie, Sing A Song All Night Long, prevista para terminar nesta sexta, 14, em Austin, no Texas. Richie chegou a enfrentar problemas de saúde na primeira apresentação da tour em junho. Ele encerrou o show antes do previsto e as apresentações seguintes tiveram de ser adiadas.

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