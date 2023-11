A- A+

INUSITADO Baterista do Red Hot Chili Peppers é visto curtindo show de Jorge e Mateus em São Paulo Além de assistir à apresentação, Chad Smith visitou a dupla sertaneja no camarim

O baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, foi visto em um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, na noite desta quarta-feira (8), em São Paulo. A banda de rock norte-americana está, atualmente, em turnê pelo Brasil.

Chad foi flagrado curtindo a apresentação, que ocorreu em uma casa noturna. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o baterista aparece próximo ao palco e aparenta gostar da música.

Chad Smith aproveitou sua estadia em São Paulo e compareceu a um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, em um bar na capital paulista na noite desta quarta-feira. pic.twitter.com/GJbDlTmqRE — RHCP Brasil (@RHCPbr) November 9, 2023

Além de conferir o show, Chad visitou os sertanejos no camarim deles. "Foi irado trocar ideia com o Chad Smith no camarim essa noite. Músico de alma. Máximo respeito", escreveu Mateus em suas redes sociais.



No início deste mês, o Red Hot já fez show em Brasília e no Rio de Janeiro. No dia 2 de novembro, quando estava em terras cariocas, Chad foi a um boteco e chegou a tocar com a banda brasileira que se apresentava no local.

