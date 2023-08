A- A+

Agreste Batista Lima anuncia gravação do seu novo DVD, em Caruaru Comemorando uma nova fase na sua carreira artística, em uma apresentação com mais de três horas de duração

Um dos nomes mais fortes do forró do país, o cantor Batista Lima preparou uma surpresa para os fãs de Pernambuco: a gravação do seu novo projeto, BL 180 minutos. Comemorando uma nova fase na sua carreira artística, em uma apresentação com mais de três horas de duração, o registro acontecerá no Espaço Maria José Recepções 2, em Caruaru, no dia 14 de outubro.

Deixando a noite ainda melhor, com muito forró e nostalgia na programação, a festa também contará com show completo da banda Mastruz com Leite, que promete reunir seus principais clássicos em mais de duas horas de apresentação.

Com assinatura local da Festa Cheia Produções, os ingressos custam R$ 60 (setor VIP) e R$ 90 (setor Premium) e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital ou nas lojas Mioche (Shopping Caruaru e Difusora), Quiosque Ticket Lounge (Shopping Difusora) e na Banca Terceiro Mundo. Já no Recife, as entradas podem ser compradas nas lojas Esposende (Shopping Riomar, Recife e Tacaruna).

