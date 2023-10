Batista Lima grava novo DVD, neste sábado (14), em Caruaru

A- A+

Um dos nomes mais fortes do forró no país, o cantor Batista Lima agitará Caruaru, neste sábado (14), com a gravação do seu novo DVD. O projeto, intitulado BL 180 minutos, chega para comemorar a nova fase da sua carreira artística, em uma apresentação com três horas de duração. O evento acontecerá na Arena Caruaru, a partir das 20h.

Passeando por toda a sua trajetória musical, o público será presenteado com um repertório inédito, composto por canções inesquecíveis, além de músicas inéditas que prometem surpreender os fãs. Digno de uma gravação de DVD, a apresentação também será marcada com trocas de figurinos e um palco especial, que ficará marcado por suas inovações, efeitos especiais e um cenário exclusivo para cada canção.

Deixando a noite ainda melhor, com muito forró e nostalgia na programação, a festa também contará com show completo da banda Mastruz com Leite, que promete reunir seus principais clássicos em mais de duas horas de apresentação.

Os ingressos custam R$ 70 (setor VIP), R$ 100 (setor Premium), R$ 500 (mesa para 4 pessoas) e R$ 2.000 (camarote para 10 pessoas) e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital ou nas lojas Mioche (Shopping Caruaru e Difusora), Quiosque Ticket Lounge (Shopping Difusora) e na Banca Terceiro Mundo. Já no Recife, as entradas podem ser compradas nas lojas Esposende (Shopping Riomar, Recife e Tacaruna).

Veja também

Streaming Spotify Podcast Festival reúne podcasters em evento ao vivo; veja line-up e como comprar ingressos