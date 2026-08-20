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TURNÊ NACIONAL Batuke do Pretinho percorrerá 10 cidades brasileiras a partir de setembro; Recife está na agenda Projeto que une samba, jongo e outros ritmos brasileiros chega a Pernambuco no dia 11 de outubro

A música brasileira vai ganhar novos encontros pelo país com a circulação nacional do Batuke do Pretinho, projeto comandado pelo músico Pretinho da Serrinha.

Entre setembro de 2026 e janeiro de 2027, a iniciativa percorrerá dez cidades, levando aos palcos uma celebração da diversidade musical brasileira. Entre as paradas está Recife, que recebe a programação no dia 11 de outubro.

Criada a partir da experiência de Pretinho no samba, a roda ganhou projeção no Rio de Janeiro e, posteriormente, passou a ocupar espaços em outras cidades.

A proposta desta nova etapa é aproximar o espetáculo das características culturais de cada local visitado, estabelecendo conexões entre a tradição do samba e diferentes manifestações da música popular.

O roteiro começa em 6 de setembro, em Niterói (RJ), com apresentação gratuita na Reserva Cultural. Depois, o Batuke segue por Juiz de Fora, Salvador, Recife, Florianópolis, Vitória, Porto Alegre, Brasília, Santos e Campinas.

Samba, memória e encontros

Para a nova temporada, Pretinho revisitou o repertório do projeto e incorporou ao espetáculo referências a nomes que tiveram importância em sua trajetória.

A estrutura da apresentação também preserva um dos elementos que ajudaram a caracterizar a roda desde o início: a possibilidade de encontros inesperados e participações especiais ao longo de cada show.

A experiência do artista reúne diferentes vertentes da cultura popular. Além de sua atuação como músico e compositor, Pretinho tem trajetória ligada ao samba e ao jongo e integrou a bateria do Império Serrano.

No palco, esse repertório de vivências aparece em arranjos que propõem novas leituras para canções conhecidas e estimulam a participação do público.

A circulação também incorpora medidas voltadas à acessibilidade, com recursos como interpretação em Libras e audiodescrição.

A produção prevê ainda iniciativas destinadas à compensação das emissões de carbono associadas à realização dos eventos.

O Batuke do Pretinho da Serrinha é produzido pela Preto do Beco Produções e conta com patrocínio da Petrobras, por meio da Seleção Petrobras Cultural e da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Confira a agenda do Batuke do Pretinho:

06/09/2026 | Niterói (RJ) – Reserva Cultural (Gratuito via Ticket360)

27/09/2026 | Juiz de Fora (MG) – Terrazzo

10/10/2026 | Salvador (BA) – (Local em breve)

11/10/2026 | Recife (PE) – (Local em breve)

15/11/2026 | Florianópolis (SC) – (Local em breve)

20/11/2026 | Vitória (ES) – (Local em breve)

29/11/2026 | Porto Alegre (RS) – (Local em breve)

05/12/2026 | Brasília (DF) – (Local em breve)

15/01/2027 | Santos (SP) – (Local em breve)

16/01/2027 | Campinas (SP) – (Local em breve)



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