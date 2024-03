A- A+

Música Batuque Arretado celebra dois anos lançando o projeto Samba do Povo, no dia 16 de março Na festa, o Batuqe Arretado receberá músicos e sambistas convidados, na área externa do Caldinho da Nice (Av. Beberive, 1463, Arruda), a partir das 17h

A estreia do projeto "Batuque Arretado – Samba do povo", no próximo dia 16 de março, celebra o aniversário de dois anos do grupo de samba recifense, na área externa do Caldinho da Nice (Av. Beberive, 1463, Arruda), a partir das 17h, com couvert artístico de R$ 10,00.



Na festa, o Batuqe Arretado receberá músicos e sambistas convidados, entre eles Beto Rusivel, Luísa Pérola, Wilson Jr, Lucas César, Rose Silva, Amendoim, TomTom, Thiago Kinitão, Paulinho Supapo, Lukinhas e Léo Batera. A ideia do projeto é reunir

grupos de samba, cantores e compositores em um grande momento de consagração do gênero e fomentar o comércio local em um espaço acessível e de baixo custo para população da periferia do Recife.

Sobre o Batuque Arretado

O grupo é hoje formado por 10 componentes entre grandes cantores e percussionistas da cena cultural pernambucana entre eles

Thiago Kinitão, Amendoim, Beto Rusivel e Luisa Perola. Fundado em 20 de janeiro de 2022 por quatro amigos da zona norte de Recife, todos com vasta experiência no mundo do samba vindo de grupos e projetos já consagrados, o Batuque Arretado trabalha com músicas autorais valorizando história e a cultura do povo negro.

Serviço:

Onde: Área externa do Caldinho da Nice localizado na Av. Beberibe, 1463, Arruda

Quando: Dia 16 de março, sábado, a partir das 17h

Valor: R$ 10,00 (dez reais)

Convidados e Músicos: Beto Rusivel, Luísa Pérola, Wilson Jr, Lucas César, Rose Silva, Amendoim,

TomTom, Thiago Kinitão, Paulinho Supapo, Lukinhas, Léo Batera.

Contatos do evento: (81)98849-4365, (81)98524-2733



