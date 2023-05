A- A+

RIO DE JANEIRO Baú em que corpo de Jeff Machado foi encontrado pertencia ao ator Corpo do artista, desaparecido desde janeiro, foi achado concretado num terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio

O baú em que o corpo do ator Jeff Machado foi encontrado pertence ao próprio artista. Nas redes sociais, o modelo e produtor, de 44 anos, exibia a mobília de casa. Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram é possível observar uma coleção de baús de diversas cores, incluindo o que ele foi enterrado.

Um ex-ficante de Jeff, que preferiu não ser identificado, contou ao Globo que já desconfiava que o baú pertencesse a ele. De acordo com o homem, o ator era uma pessoa extremamente bondosa e tranquila. Para ele, o crime pode ter sido motivado por uma disputa de terreno ou homofobia.

— Quando eu soube que ele havia sido colocado em um baú, desconfiei na hora que seria algum dos dele. Ele tinha um bem grande e colocava no pé da cama. O Jeff era uma pessoa extremamente bondosa, amava os animais, gostava de aproveitar a vida na natureza e não brigava com ninguém. O terreno dele estava sob disputa. Acredito que isso pode ser uma motivação para o crime. Também pode se tratar de homofobia — conta o rapaz.

Jeff Machado, desaparecido desde janeiro, foi achado amarrado dentro de um baú de madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.



O sumiço dele, cujo nome completo é Jefferson Machado da Costa, foi notado pela família após oito de seus cachorros terem sido encontrados abandonados nas ruas de Campo Grande, onde ele vivia numa casa. O ator também demostrava gosto especial pela música brasileira, que pode ser contatado pelo nome dados aos cães: ️Bebel Gilberto️, João Gilberto,️ Nara Leão, Tom Jobim,️ Miúcha, Rita Lee, Nando Reis, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Gil, Cazuza, Elis Regina e Tim Maia.

A polícia chegou ao local onde estava o corpo do ator na segunda-feira. Ele foi encontrado e encaminhado para o IML, onde foi identificado. O laudo saiu ontem, confirmando que era mesmo o corpo do ator desaparecido. A confirmação foi feita pelas digitais, segundo o advogado da família Jairo Magalhães. Ele diz ainda que a principal linha de investigação aponta para um homem que se apresentava como amigo de Jeff que teria alugado a casa onde o corpo foi encontrado. A proprietária do imóvel, ainda segundo Magalhães, foi ouvida nesta quarta-feira.

