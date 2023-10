A- A+

Polêmica Bauducco emite nota e cancela campanha publicitária envolvendo Juliette e Duda Beat; confira Pivô de um debate sobre direitos autorais que dominou as redes sociais envolvendo o rapper Emicida e o produtor Fioti com as cantoras, empresa desistiu da polêmica campanha publicitária

A empresa Bauducco, pivô de um debate sobre direitos autorais que dominou as redes sociais envolvendo o rapper Emicida e o produtor Fioti com as cantoras Juliette e Duda Beat, se manifestou, no final da tarde desta quarta-feira (18), por meio de nota, anunciando o cancelamento da campanha que faria tendo como protagonistas as cantoras.



A decisão da empresa veio depois do produtor Evandro Fióti, irmão de Emicida, denunciar um suposto plágio do conceito da campanha publicitária com o projeto AmarElo, lançado pelo rapper em 2019. Ele chamou a atenção para a tipografia semelhante, o nome e outros elementos usados pela identidade visual que seriam a cópia do projeto do irmão.



Segundo a nota da empresa, a música Magia Amarela foi idealizada para “celebrar o amarelo, icônico e característico de sua identidade visual, presente nas embalagens e comunicações da marca há mais de 30 anos, além de unir conceitos também historicamente propagados: família, união, encantamento e comunhão”.

“Diante de questionamentos sobre o projeto e sobre as cantoras, a Bauducco decidiu cancelar a campanha e seguirá dialogando com os artistas envolvidos, pelos quais manifestam total respeito e admiração. Em novas oportunidades, a marca voltará a celebrar sua cor icônica e sua mensagem de união”, conclui o comunicado.

Confira a nota, na íntegra:

"A música "Magia Amarela", protagonizada por Juliette e Duda Beat, foi criada para fazer parte de uma campanha de mesmo nome da Bauducco, com o objetivo de celebrar o amarelo, icônico e característico da sua identidade visual, presente nas embalagens e comunicações da marca há mais de 30 anos, além de unir conceitos também historicamente propagados: familia, união, encantamento e comunhão.



Reforçaria ainda a assinatura utilizada nas campanhas da marca: (têm sentimento chamado Familia". A tipografia prevista para os materiais gráficos de divulgação seria a mesma já usada pela marca, tanto nas embalagens como em outras campanhas e posts das redes sociais.



A campanha foi concebida como um projeto amplo e integrado, nascido das fortalezas históricas da marca. Para interpretar a música e protagonizar o videoclipe, foram considerados artistas das músicas brasileira e internacional. A escolha das cantoras Juliette e Duda Beat

refletiu o propósito da campanha: são duas artistas que já tinham uma amizade e formam "uma familia" com base nos laços de afeto, de afinidade e da arte.



É importante ressaltar que a participação das cantoras se restringiu à interpretação da música-tema, sem vínculo com a criação da campanha.

Diante de questionamentos sobre o projeto e sobre as cantoras, a Bauducco decidiu cancelar a campanha e seguirá dialogando com os artistas envolvidos, pelos quais manifesta total respeito e admiração.



Em novas oportunidades, a marca voltará a celebrar sua cor icônica e sua mensagem de união".



Veja também

STREAMING Netflix acelera expansão de assinaturas e decide aumentar mensalidades nos EUA e Europa