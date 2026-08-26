Bayern entra no clima da Oktoberfest e jogadores posam com trajes típicos da Baviera
Sessão tradicional aconteceu dois dias depois da conquista da Supercopa da Alemanha
A Oktoberfest ainda não começou, mas o clima do tradicional festival de Munique já chegou ao Bayern. Os jogadores do clube alemão trocaram os uniformes por trajes típicos da Baviera para participar da tradicional sessão de fotos realizada antes do evento.
O elenco comandado pelo técnico Vincent Kompany participou nesta semana do ensaio promovido em parceria com a cervejaria Paulaner. A sessão aconteceu no Nockherberg, em Munique, e reuniu atletas das equipes masculina e feminina.
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A aparição aconteceu apenas dois dias depois de o Bayern conquistar a Supercopa da Alemanha ao derrotar o Borussia Dortmund por 2 a 1. Desta vez, chuteiras e camisas deram lugar aos tradicionais lederhosen, espécie de bermuda de couro, além dos casacos Janker e dos sapatos Haferl.
Durante a sessão, os jogadores também posaram com tradicionais canecas de cerveja. O Bayern, porém, permite que os atletas optem por não segurá-las, inclusive por questões religiosas. Michael Olise foi um dos jogadores que apareceram sem a bebida.
A equipe feminina também participou da tradição. Entre as jogadoras presentes estava Giulia Gwinn. As atletas utilizaram o dirndl, vestido tradicional associado à cultura da Baviera e presença frequente durante a Oktoberfest.