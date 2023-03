BBB 23: Cara de Sapato acredita que Paredão quádruplo seja falso

A- A+

O Grupo Deserto está cada vez mais certo de que o Paredão quádruplo do BBB 23 entre Larissa, Domitila, Black e Ricardo seja um Paredão Falso. Além disso, Cara de Sapato estranhou não ter visto o recado da eliminada Key até o momento, isso ajudou a corroborar a teoria na cabeça deles.

"Tô achando que esse Paredão vai ser falso, o fato da Key não ter aparecido com o recado de eliminação significa que, provavelmente, a Lari também não vá aparecer agora", disse Cara de Sapato. Larissa concordou com a teoria.

Fred não gostou muito da possível situação. "Eu até tinha acordado bem, confiante com a Lari... Agora com essa teoria do Paredão Falso, aí f*deu minha cabeça. Não queria que a Lari fosse não, se for Paredão Falso beleza, vai os outros lá e f*da-se", disse ele.

"Acho pouco provável por causa da questão do Quarto Branco, acabou de ter. A Domitila é uma emparedada como consequência do Quarto Branco. Não sei se faria sentido", completou Guimê.

