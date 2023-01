A- A+

bbb 23 BBB 23: Cara de Sapato afirma que não vai vetar Gabriel Fop do Paredão O brother, além de estar com a liderança, também está com o Poder Coringa

Após conversarem sobre os votos que farão neste domingo (29), os brothers continuaram a falar sobre o jogo no BBB 23. Cara de Sapato, que é o Líder da Semana, tem também o Poder Coringa e afirmou para alguns participantes que não vai vetar Gabriel do Paredão desta semana.

"Eu quero entender o que está acontecendo. E, mesmo que ele fique, [é] para ele mesmo", continuou Sapato. Logo depois, ele opina sobre o comportamento do brother nos últimos dias: "Do nada surta. Foi um momento de muita pressão e ele surta. Fui falar com ele, e ele surtou. Eu me exaltei e ele também", cita um outro momento em que os dois se desentenderam. "Eu quero que ele vá para o Paredão para que a gente entenda..", pondera.

