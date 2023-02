A- A+

BBB 23 BBB 23: Colocar dentes de ouro, assim como MC Guimê, faz mal à saúde? Cantor colocou o metal em novembro do ano passado; profissionais não concordam com a pratica

Desde o começo do BBB 23 os dentes dos participantes chamam a atenção do grande público. Uma grande parte dos brothers resolveram fazer um clareamento antes de entrar na “casa mais vigiada do país”, outros colocaram lentes de contato, mas um em questão, o rapper MC Guimê, resolveu ir além e colocou dentes de ouro no sorriso.

Segundo a assessoria do cantor, ele colocou a substância nos dentes em novembro do ano passado, pouco tempo antes de entrar na casa. A peça funciona como uma joia para o dente, produzida sob medida com ouro, metal, prata, brilhantes, ou o que o paciente desejar colocar.

Entretanto especialistas em saúde bucal não recomendam o uso das joias, pois podem causar riscos irreversíveis para a saúde do paciente.

Eu não gosto de realizar este trabalho de colocar algo em cima do dente, porque há apenas duas formas de isso acontecer e as duas formas trazem problemas. A primeira delas é colocar esta substância, no caso o ouro, sem desgastar o dente, o que acaba criando um sobrecontorno entre o dente e a gengiva que pode acumular biofilme, ou placas bacterianas, que podem causar problemas como cárie, doenças periodontais, como uma inflação na gengiva e em casos mais graves, levar a perda dos tecidos de sustentação dos dentes, explica Dany Moura, cirurgiã dentista, especialista em Reabilitação Oral e coordenadora da Harmonyface cursos.

A outra forma, segundo a dentista, é desgastando o dente para tirar o volume do dente e colocar o volume do ouro.

O paciente vai retirar uma estrutura sadia que não vai voltar mais, se submeter a um desgaste desnecessário para colocar algo de caráter exclusivamente estético e que não trará nenhum benefício para ele, muito pelo contrário.

Moura afirma que independentemente da quantidade de dentes, o ouro colocado desequilibra o sistema da boca, pois ele desgasta o dente antagonista, ou que está oposto a ele. No caso de Guimê que colocou em um dente lateral e canino da parte de cima da boca, os dentes da parte de baixo que não são encapados com ouro podem sofrer um desgaste mais rápido se não houver uma restauração e acompanhamento odontológico com frequência.

Se quer fazer algo estético, eu concordo em fazer algo removível, como um aparelho móvel ou dentadura. Pode ser de ouro também, não tem problema. O paciente fica com ele durante um período especifico de tempo, retira para comer ou para dormir. Ele vai precisar escovar os dentes com mais frequência, talvez usar alguns produtos específicos para a saúde dentária, mas não terá problemas maiores no futuro, explica a cirurgiã dentista.

Ouro odontológico

Moura diz que há um ouro especifico usado para a odontologia, chamado de ouro IV que já é conhecido na literatura médica há muitos anos. Este tipo de metal é o mais biocompatível que existe e tem um coeficiente de expansão térmica muito próxima à do dente, ou seja, ele tem um modulo de elasticidade muito próximo do esmalte do dente e é utilizado principalmente na restauração do dente. Ou seja, a probabilidade dessa restauração vir a ter uma infiltração bacteriana, cárie, ou qualquer outro tipo de problema é muito pequena.

No entanto, o ouro puro é muito caro para fazer restaurações dentárias, e acaba precisando misturar outros metais para dar liga e obter melhores propriedades, como por exemplo a prata e o irídio, que aumentam a resistência da liga, o cobre e o paládio, que modificam sua coloração, e a platina, que, assim como o ouro, é resistente a manchas e tem poucas chances de desencadear uma reação imunológica, diz.

Mas a mistura pode não ser muito boa, visto que estudos anteriores revelaram que diferente do ouro, que não apresenta efeitos tóxicos para a boca, o cromo, o cobre e a prata mostraram-se com níveis elevados de toxicidade, e níquel, zinco e cobalto foram classificados com níveis altamente tóxicos.

Veja também

CINEMA Atriz de Nenê, da "Grande Família", ganha prêmio de Melhor Atriz em festival internacional