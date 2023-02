BBB 23: Confira tudo o que rolou nesta madrugada após a eliminação de Gabriel Fop

A- A+

A noite de terça-feira (31) foi de emoção na casa mais vigiada do Brasil, com a eliminação do segundo participante, o modelo Gabriel Fop, que rendeu muitas lágrimas aos brothers

Assim que Gabriel deixou a casa, Paula caiu no choro e foi amparada por seus colegas, que ajudaram a sister a se acalmar. O participante era seu maior aliado desde o início da competição.

Outra participante que não conteve as lágrimas foi a recifense Domitila, que era uma das emparedadas da noite. A sister confessou para Key que estava com medo da resposta do público mas que ficou aliviada e orgulhosa pelo “discernimento do Brasil”.

A atriz Bruna Griphao que havia prometido parar de fumar caso Gabriel fosse eliminado, acabou fumando depois que o brother deixou a competição.

A jogadora de vôlei Key Alves também entrou para a lista de choro na madrugada de terça, porém seu motivo foi outro. A participante, que já havia falado sobre o medo que tem do cantor Michael Jackson, contou, enquanto era acalmada por seus colegas, que tinha visto o rei do pop no reflexo do espelho.

Do lado de fora da casa, em entrevista, Gabriel Fop descobre que a cantora Anitta não o segue mais no Instagram e comenta a repercussão de algumas falas problemáticas que teve durante o jogo.

