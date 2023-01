A- A+

BBB 23 BBB 23: Conheça os quatro participantes da Casa de Vidro que disputam duas vagas no reality Dois homens e duas mulheres disputam por duas vagas no reality show

Dois homens e duas mulheres entraram na Casa de Vidro na manhã desta terça-feira (10) e deram o pontapé inicial da 23ª edição do Big Brother Brasil. Só uma mulher e um homem se juntam ao novo elenco do programa. Confira o vídeo:

Os quatro confinados são Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel - todos “pipocas”, que tiveram suas identidades reveladas pela apresentadora Ana Clara durante a dinâmica.

Giovanna tem 25 anos, é empresária, e vem de Campinas, no interior de São Paulo, mas mora no Rio de Janeiro desde os 17 anos. A ruiva compete com a biomédica Paula, de 28 anos, natural de Jacundá, no Estado do Pará.

Manoel tem 32 anos, é psiquiatra e vem de Cuiabá, Mato Grosso. Na disputa pela vaga, Gabriel, de 24 anos, é administrador e modelo, e vem de Ribeirão Preto, São Paulo.

