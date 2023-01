A- A+

BIG BROTHER BRASIL Discussões e formação de novo casal: confira o que rolou na festa durante a madrugada no BBB 23 Após declaração de Marilia, primeira eliminada, brothers entram em crise

A noite de sexta-feira (27) foi de festa no BBB 23, mas a movimentação da casa começou ainda na sala, antes da comemoração, quando a eliminada da semana, Marília, deixou um recado para os colegas. A mensagem gerou várias especulações e desconfianças, aumentando a discórdia na casa.

Em vídeo, Marília disse que antes de sair teve acesso a muita coisa e sugeriu quem seriam os próximos alvos.

"Durante a festa, eu assisti tudo e já quero adiantar para vocês que estão pensando aí que as plantinhas vão se safar. Não vão, meu amor! Já estão na mira"

A eliminada aproveitou também para alertar um brother. A mensagem foi direcionada à Fred (Desimpedidos).

"Quem disse que ia morder o pescoço dos seus próprios aliados? Bruno, Fred, um recado pra você: Já começou, já começou a queimar, já começou a botar pra torar, então, abra o olho. É isso aí!" alertou Marília, se referindo a Gabriel Fop.

Durante a madrugada na festa, Gabriel procurou Fred para se explicar, justificando que as pessoas queriam lhe transformar num vilão.

"Nenhum momento eu falei mal de ti. Nenhum momento te dei uma facada pelas costas. Eu nem tenho esse poder de te furar", afirmou Gabriel. "Esse bagulho de morder o pescoço já foi explicado e a galera quer ficar em cima disso! Querem me colocar como vilão".

Fred por sua vez disse que aquela informação seria só mais uma confirmação do que ele já desconfiava, e que por mais que Fop tentasse não iria conseguir derrubar o brother, pois ele confia em seu caráter

"De verdade mano, tudo que você tá passando é fruto das suas próprias atitudes. O Fred [Nicácio] foi cirúrgico quando disse que o peixe morre pela boca. Você tinha uma mentalidade de jogo e ela era instável." acrescenta Fred

Outras discussões aconteceram nesta madrugada, a maioria envolvendo Gabriel Fop.

Larissa, Gabriel e Bruna

Na intenção de proteger a amiga, Larissa interrompeu conversa entre Bruna e Gabriel afirmando que aquele não seria o momento para discutir por estarem na festa, o modelo se irritou com a sister perguntando se ela seria a mãe da atriz.

Larissa não gostou da reação do brother, o que gerou um desentendimento com sua aliada Bruna.



Em conversa com Bruna, Gabriel pediu apoio da atriz. “Eu preciso de você”, afirmou. Pouco tempo depois, o brother contou que sua consciência está limpa e que não “apunhalou” Fred pelas costas.

Sapato e Gabriel

Outra discussão envolvendo Gabriel aconteceu com o lutador “Cara de Sapato”, quando o brother foi aconselhar Fop a respeito de suas atitudes e Gabriel não recebeu bem a crítica.

"Uma parada que eu sempre te disse é: escuta mais e fala menos. Para de se expor. [...] Isso não é ter sangue de barata, isso é pensar antes de agir ", aconselhou Sapato.

Key e Gustavo

O casal que desde o início do programa criou laços, teve na madrugada uma conversa para organizar a relação. Key sugeriu um afastamento tendo em vista que os dois estavam fazendo tudo juntos, e que aquilo poderia ser prejudicial para o jogo de ambos.

"A gente não tem que parar de ficar nem nada disso, não é isso que eu quero. Mas o tempo inteiro grudado acho ruim emocionalmente para nós dois", desabafa a jogadora de vôlei.

O fazendeiro se mostrou relutante mas no final acabou aceitando a ideia da sister.

Possíveis casais

Enquanto uns casais acabam outros nascem, além de várias DR’s a festa rendeu alguns beijos.

Sarah Aline e Ricardo tiveram um momento mais íntimo nesta madrugada com direito a selinho. Os brothers já trocam flertes desde a festa do líder.

Outro possível casal pode ter nascido, Fred e Larissa também ficaram na festa, o casal já tem torcida dentro e fora da casa.

