Saúde BBB 23: espuma de barbear jogada no rosto pode causar sérios danos à córnea, diz oftalmologista Participantes da casa protagonizaram uma briga generalizada com a substância que acabou gerando reclamações e incômodo no olho

Na madrugada desta quinta-feira, os participantes do BBB 23 protagonizaram um momento que começou como uma brincadeira e acabou rompendo em uma grande briga por conta de espuma de barbear. Após a festa do líder, Gustavo, os “brothers” começaram a jogar a substância um nos outros, porém, acabou atingindo o olho da profissional de educação física, Larissa, da atriz Bruna Griphao, e da psicóloga Sarah Aline que começaram a reclamar dos primeiros sintomas.

“Tá queimando meu olho”, gritou Sarah, enquanto a intensivista Amanda dizia que “dá ruim” espuma de barbear em contato com o olho. “Tá ardendo muito, velho”, dizia Bruna sem parar.

Apesar de ser algo aparentemente inofensivo, a oftalmologista Marina Roizenblatt, especialista em retina cirúrgica, afirma que o ato pode causar problemas sérios para o órgão.

— Qualquer substância que não deveria entrar em contato com o olho, por ser uma área muito sensível, causa uma lesão. Nesse caso específico, ela pode acabar causando uma ceratite, que é quando o produto promove um ferimento na córnea, ou até mesmo provoca uma conjuntivite tóxica, por machucar a camada conjuntiva do olho. A córnea e a conjuntiva são as duas estruturas mais externas e as primeiras a serem afetadas — diz a especialista.

O olho por ser uma área sensível e cheia de nervos deve-se ter um maior cuidado com tudo que entra em contato com ele. Entre os principais sintomas e incômodos que podem surgir estão as dores, vermelhidão, coceira, visão embaçada, lacrimejamento e sensação de corpo estranho, ou seja, quando há o sentimento de que tem algo incomodando ali.

Algumas outras substâncias, como o spray de desodorante, também podem causar esses problemas e outros, por conter álcool. A soda caustica é outro produto que além dessas condições descritas, pode causar severas queimaduras, sendo necessário fazer um transplante de córnea.

— Nesses casos de algo entrar em contato com os olhos é necessário parar tudo o que está fazendo e procurar alguma fonte de água corrente, por exemplo um chuveiro ou torneira. É necessário lavar bem a área dos olhos e deixar a água escorrer o produto para a fora da região. Não é recomendado passar a mão ou coçar — explica Roizenblatt.

A especialista afirma ainda que a sensação de incomodo, dependendo da substância e a quantidade do produto que entrou em contato com o olho, pode demorar até cinco dias para passar, mas que em todo o caso, é importante procurar um oftalmologista após a lavagem.

