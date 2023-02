A- A+

BBB 23: falas machistas repercutem nas redes sociais e equipes de sisters puxam torcida contra Cezar

Um momento de interação entre Cezar Black, Gustavo e Cristian, no BBB 23, vem repercutindo nas redes sociais por conta do teor machista contido nas falas dos brothers. No vídeo, o trio faz comentários sobre a aparência das colegas de jogo.

Na última segunda-feira (6), os três observavam as sisters trocarem de roupa pelo telão do Quarto do Líder, comparando os corpos delas. Cristian pergunta a Black se ele acha Bruna mais bonita do que Larissa.

“É porque tem o contexto, né, véio? Não é só a beleza. E Larissa é ‘montadona’, né, filho?”, afirmou Gustavo. Cezar afirma que a professora de Educação Física fez lipoaspiração e a conversa se volta para os procedimentos estéticos da sister.



Enquanto via Bruna se enxugando, Cezar demonstrou empolgação: “O Pay Per View aqui é top viu”. “O cara nem pisca”, apontou Cristian, em tom de brincadeira.

Em outro momento, os brothers fizeram comentários sobre Amanda, enquanto ela arrumava o cabelo. “Tadinha, né?”, disse Cristian. Cezar compara a sister a duas raças de cacorro. “Olha o cabelo fazendo o chihuahua. Ah, não, é yorkshire. Bora, maninha, já deu desse cabelo”, ri.

Em seguida, Black pergunta a Cristian se ele e Amanda estão próximos. O empresário debocha: “Ah, não dá, né? Ela é querida, é esforçada”.

Repercussão

Nas redes sociais, muitos internautas se revoltaram com os comentários do trio. As equipes que cuidam dos perfis de Amanda, Larissa e Bruna compartilharam vídeos do momento e pediram a saída de Cezar do programa. O enfermeiro está no Paredão desta terça-feira (7), ao lado de Tina e Gabriel Santana.









