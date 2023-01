A- A+

BBB 23 BBB 23: Fred Nicácio chama Gil do Vigor de "bicha caricata" e pernambucano rebate nas redes O brother chegou a comparar Bruno, seu colega de confinamento, com Gil do Vigor, do BBB 21

Com medo de ir para o primeiro paredão após perder a Prova do Líder do BBB 23, conquistada por Bruna Griphao e Larissa, Fred Nicáco desabafou com outros integrantes da Xepa no jardim. Ao falar de Bruno Gaga, o brother o comparou a Gil do Vigor ao dizer que o público gosta da "bicha caricata". O pernambucano e ex-brother se revoltou no Twitter e mandou uma mensagem para o confinado.

Nicácio chegou a falar para os colegas de confinamento que ele não vai sair nem tão cedo do BBB por conta das interações com Tadeu Schmidt, dizendo que o apresentador sempre chama Bruno durante o ao vivo, que ele é igual ao Gil do Vigor e que o “Brasil gosta de ver uma ‘bicha caricata'”.

Pouco tempo depois, Gil viu o vídeo e se revoltou com Nicácio. Me resumir a uma ‘bicha caricata’ meu furico. É cada uma que dá duas”, escreveu Gil, revoltado com a situação, no Twitter. Já no Instagram, o ex-BBB gravou uma série de Stories. Confira:

Veja também

UMA SÉRIE DE COISAS Visão do público inserida na trama é um dos pontos altos em "The Last Of Us"