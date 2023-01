A- A+

As conversas sobre o jogo no BBB 23 não param! Na tarde desta quinta-feira (19), Fred revelou, no quarto Deserto, durante uma conversa com Larissa, Bruno, Amanda e Cara de Sapato a possibilidade de imunizar Cristian. "Acho que a primeira opção na casa é o Cris, mas só que aí, se a gente ganhasse o Anjo ,uma das sugestões seria [ele] por causa da Marvvila. Eu daria, por causa da Marvvila", relata.

"Alguém que a gente gosta muito infelizmente vai sair, aí a gente vai ter que dosar as coisas. A dupla que eu não conectei de jeito nenhum foi o Black [Cezar] e a Domitila. O Black é maravilhoso, mas entre custar a saída da Marvilla e do Black, optaria o Black", continua Fred.

