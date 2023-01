A- A+

BBB 23 BBB 23: Gabriel, participante da Casa de Vidro, já teve affair com Anitta O modelo também já ficou com a cantora Luisa Sonza e a influenciadora Gabi Lopes

O modelo Gabriel Tavares, um dos quatro participantes da Casa de Vidro do BBB 23, recebeu um comentário de Anitta nas redes sociais após anunciar a novidade na manhã desta terça (10). “Eu não creio”, seguido de risadas, foi o comentário da poderosa no perfil oficial do candidato a brother.

Os internautas foram à loucura e logo descobriram que Gabriel é um velho conhecido da cantora e os dois já ficaram. Há também vídeo do casal junto nas redes. Anitta, no entanto, não é a única famosa que ficou com o modelo. Ele também já teve um affair com Luisa Sonza e Gabi Lopes.

Famoso pelas dancinhas no TikTok, o rapaz viralizou com um vídeo em janeiro de 2022 ao som de Bandido Não Dança BB, de OG Bebel. O registro chegou até a cantora, que fez questão de ter um encontro com ele e compartilhar o momento nas redes sociais.

O jovem tem 24 anos, é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo e fez faculdade de Administração. Tem 50 tatuagens pelo corpo e, segundo o site do BBB, muitas são homenagens a familiares, como avós, pais e irmãs. Sua inspiração para começar a tatuar o corpo foi Mateus Verdelho, influenciador digital que participou da Fazenda e é seu grande ídolo.

