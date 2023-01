A- A+

Cultura+ BBB 23: Gabriel se irrita ao descobrir que seu pedido de desculpas não foi ao ar na Globo A emissora estava exibindo o momento apenas no GloboPlay

O brother Gabriel Fop se irritou, na madrugada desta terça (24), ao descobrir que seu pedido de desculpas no BBB 23 não foi exibido para todo o Brasil. O programa foi muito longo e, por isso, o desabafo do modelo só foi exibido para assinantes do GloboPlay. "Como assim não foi ao vivo?", questionou o participante.

Então Paula, sua dupla, explicou que isso acontece quando o programa fica muito longo. "É que quando se estende demais, não é exibido tudo, vai para o GloboPlay", disse. E Gabriel questiona mais uma vez: "Que horas vocês acham que entraram para o GloboPlay? Será que eu estava ao vivo?", perguntou ele incomodado com a situação e preocupado se seu discurso não foi exibido. "Acho que não estávamos mais ao vivo", avisa Paula. "Put* que pariu", exclamou Gabriel.

Pedido de desculpas

Gabriel foi motivo de chacota nas redes sociais, na noite de segunda (23), após fazer um discurso no Jogo da Discórdia. Antes de montar o seu pódio, ele pediu a palavra para Tadeu Schmidt para garantir que é um novo homem. "Queria pedir desculpas para todas as mulheres aqui da casa que se sentiram ofendidas por conta da Bruna, com razão. Eu não quero que ninguém passe pano para mim, tem que falar mesmo", disse ele.

