bbb 23 BBB 23: Internautas descobrem dívida de Giovanna, da Casa de Vidro, e Serasa reage nas redes A participante está com um débito de R$ 100 mil

Os internautas não descansaram desde que os participantes da Casa de Vidro do BBB 23 ficaram confinados. O público revirou a vida dos quatro futuros brothers e sisters da casa mais vigiada do Brasil e relatou ter encontrado uma dívida de R$ 100 mil ao consultar o nome de Giovanna Leão no Serasa.

A informação logo se espalhou nas redes sociais e ganhou repercussão. A própria empresa de análise de crédito, inclusive, se manifestou no Twitter. “Essa vai me dar muita dor de cabeça”, reagiu o Serasa à publicação do perfil @realitycentralG, que relata sobre o débito da moradora da Casa de Vidro.

