bbb 23 BBB 23: Key Alves embarca para participar de reality no México A ex-participante do Big Brother Brasil 23 vai participar do 'La Casa de Los Famosos'

Key Alves já está a caminho do "La Casa de Los Famosos", o Big Brother Brasil do México. A ex-BBB publicou em suas redes sociais uma foto já no aeroporto com as malas e se preparando para embarcar rumo ao país mexicano.

"México, estou chegando... Arriba! Eu tô muito feliz que eu tô indo para o México. O melhor é o povo parando aqui no aeroporto e falando para eu arrasar, pois eu vou hablar tudo o que não hablei aqui", escreveu ela.

