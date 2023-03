BBB 23: Marido de Aline Wirley é criticado por declaração para a esposa nas redes sociais

A- A+

Igor Rickli virou alvo de críticas após fazer uma publicação nas redes sociais dedicada para Aline Wirley, esposa do ator e uma das participantes do BBB 23. Igor citou a força do amor do casal e destacou ofensas que teriam sido proferidas a Aline.

No texto, publicado no Instagram do ator, ele diz: "Desde que a gente se conheceu e escolheu ficar junto, temos que lidar com muitas críticas. Já cheguei a ouvir de pessoas (alguns até do nosso meio) que temos uma relação de fachada. Que eu, Igor, bem poderia ter escolhido uma 'melhorzinha'. Que você era feia demais pra mim. Que quando raspou o cabelo, fez pacto para segurar o marido. Que nós éramos uma farsa. "Nos ofenderam muito, meu amor… E até hoje ofendem, muito! E duvido que isso passe, que essa dor passe. Mas eu sei quem é você... E só você sabe quem eu sou e o que nos une. E é tão MAIOR que qualquer enxurrada de ódio que possam nos mandar. Nosso pacto é no AMOR, essa é a nossa causa".

Nos comentários, alguns seguidores reprovaram Igor por citar as falas ofensivas contra a esposa: "Adoro a Aline, mas sério que você repetiu essas frases? Gente, desnecessário isso... Exposição, credo. Enaltecer a si é declaração? Está querendo os holofotes dela, só pode! Eu hein".

"Eu fui a única a ficar incomodada com esse texto típico de uma declaração de amor tóxico? Exaltando como ele é foda em ignorar todas as críticas, fazendo questão de reproduzir todas elas, sem pensar que fazer ela reviver isso poderia machucar? E a ausência depois dessas citações pesadas, de exaltar a mulher linda e maravilhosa que ela é, ao invés de focar no apoio e amor dele por ela? Que loucura...", disse outra pessoa.

Um seguidor ironizou: "'Nós ofenderam muito': todos os comentários pontualmente foram dirigidos só a ela, e, por sinal, bem desnecessário isso num post de apoio". Alguns analisaram que Igor pode ter tido uma atitude racista com a declaração: "Vejo neste texto apenas a síndrome do branco salvador". "Mirou no lacre acertou na reprodução do racismo...", lamentou outra.

