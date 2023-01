A- A+

bbb 23 BBB 23: Marvvila chora no Quarto Fundo do Mar após festa das líderes A cantora foi consolada por Gabriel Santana e Sarah Aline e explicou o motivo

As emoções dos participantes do BBB 23 estão à flor da pele. Na madrugada desta quinta (26), Marvvila não aguentou segurar as lágrimas e chorou após a festa das líderes Bruna Griphao e Larissa. Ela já tinha se mostrando bastante emotiva durante a festa.

A cantora foi consolada por Gabriel Santana e Sarah Aline e explicou o motivo: "Bateu essa 'nóia' de saber como as pessoas que eu gosto estão, e eu não consegui controlar". Marvvila disse que o "gatilho" para ela chorar foi porque ela mora perto da casa do BBB 23 e, quando amanheceu, olhou para o céu e era "o mesmo" que ela enxerga da sua casa.

"Tenho controlado isso há um tempo. Se eu ficar pensando do lado de fora, não vou conseguir focar aqui. Olhei para o céu e pensei: Meu Deus, eu não sei de nada o que tá acontecendo lá fora", disse. Ela ressaltou que tem medo de chorar na frente dos confinados com medo de ser julgada. "Eu tenho medo de desabafar e as pessoas acharem que só por isso as pessoas acharem que eu não quero estar aqui".

Veja também

bbb 23 No Quarto Secreto do BBB 23, Fred Nicácio flagra falsidade de aliado: "É uma decepção"