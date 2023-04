A- A+

bbb 23 BBB 23: Marvvila será atração principal do festival The Town A equipe da cantora comemorou a conquista nas redes sociais

Após deixar o BBB 23, Marvvila foi anunciada como atração principal do festival The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro. O palco será dedicado à música urbana.

A equipe de Marvvila também comemorou a conquista da cantora nas redes sociais. No Twitter, salientou que "vai fazer do festival um momento inesquecível". Além da cantora, Maroon 5 e Ludmilla se apresentarão no The Town.

Veja também

FAMOSOS Após festa de 30 anos, Anitta passa férias na Islândia e posta cliques do local