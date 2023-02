"BBB 23": os riscos de usar alvejante para limpar as regiões íntimas, como fez Bruna Griphao

A- A+

A atriz Bruna Griphao descobriu que os lenços disponíveis para os participantes no banheiro da casa são, na verdade, alvejantes para fazer a limpeza do banheiro. A artista tem os usado para fazer a própria limpeza íntima.

"Vocês sabem que aquele lenço do banheiro é um lenço pra limpar o banheiro?", indagou Larissa. Bruna prontamente respondeu que os usa diariamente para “limpar a bunda”.

Essa não é a primeira vez que Griphao se confunde com produtos de limpeza. No começo do mês, ela passou o mesmo lenço nos olhos achando que era um lenço umedecido para limpar a região do rosto.

A intensivista Amanda logo tratou de avisar a participante dizendo que o lenço tem em sua composição produtos de limpeza que podem fazer mal para o rosto e para as regiões íntimas.

Em entrevista ao Globo, a dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro, Patricia Ormiga, afirma que “é absolutamente contra-indicado que produtos alvejantes, desinfetantes e relacionados à limpeza sejam utilizados para a higiene pessoal”.

— Os produtos indicados para higiene íntima, do corpo e do rosto têm características próprias, que os tornam as melhores opções para limpeza dessas regiões. Produtos de limpeza podem ter ativos que são agressivos para a pele da face e do corpo, bem como para a mucosa da região íntima e a área dos olhos — afirma a especialista.

Segundo Ormiga eles podem causar um eczema, ou uma inflamação mais grave na pele, em razão do potencial irritativo do produto, como também por substâncias presentes nele que causem alergia.

— Acidentes mais graves como uma queimadura na região íntima também podem ocorrer — diz.

Veja também

MÚSICA Moacyr Franco volta a cantar no Recife; confira data, preços de ingressos e mais informações do show