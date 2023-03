BBB 23: Saiba o que rolou na festa da líder Sarah Aline

A- A+

A líder Sarah Aline finalmente conquistou a sua festa no BBB 23 na noite de quarta-feira (29). Inspirada em práticas culturais da África, o agito contou com decoração e figurino na mesma sintonia, com elementos que remetem à ancestralidade da rainha da noite, com direito a trono.

Na pista de dança, Marvvila conversa com Sarah Aline e se emociona após ouvir a sua música "A Pagodeira". "Sua música depois da deles pra mim foi demais", afirma a psicóloga. "Eu fiquei feliz", diz Marvvila, que agradece pela sister ter pedido para tocar a sua música na Festa da Líder. "Obrigada, significa muito pra mim", disse a Marvvila.

Em outro momento, Sarah Aline conversa com Ricardo sobre um presente. "Eu ia te dar um presente hoje, mas esqueci. Se eu tiver sem sono, eu dou", comenta a psicóloga.

Após a sua Festa do Líder, Sarah Aline combina com Ricardo de usar o Card de Despertar a Casa na Central do Líder, no Quarto do Líder. "Vai ter despertador hoje. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja no povo", brinca o biomédico.

Marvvila e Ricardo conversam na Festa da Líder e falam sobre a volta de Fred Nicácio e Larissa para o BBB 23. “Isso do pessoal voltar e a gente se sentir mal... Porque assim, eles voltaram bem melhores, felizes por terem visto a família e essas coisas. Mas a gente não pode esquecer um negócio, quem saíram foram eles. O povo tirou eles”, diz Ricardo.

A cantora, no entanto, diz que não está com este sentimento, mas está reflexiva sobre as informações que os repescados trouxeram de fora da casa. “Com as informações que trouxeram para mim, eu me sinto um pouco rejeitada pelo Brasil, entende?”, diz Marvvila.

