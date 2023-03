A- A+

bbb 23 BBB 23: Sarah passa mal durante festa do líder e solicita atendimento médico Mais cedo, a sister já havia passado mal ao ver os eliminados na Casa do Reencontro

Sarah Aline passou mal durante a festa da líder Bruna Griphao, na madrugada desta quinta-feira (23), no BBB 23. A sister deixou a festa e foi até o confessionário pedir atendimento médico para a produção.

"Oi gente. Eu acho que é ansiedade, mas eu tô com muita dor no peito, queria ver se dava para medir minha pressão, alguma coisa do tipo", disse ela. Após ser atendida, ela deixou o confessionário e, mais calma, disse aos colegas que estava bem, sem maiores detalhes.

Vale lembrar que na tarde de quarta (22), Sarah já havia passado mal ao ver os eliminados na Casa do Reencontro.

