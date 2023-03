BBB 23: Tadeu Schmidt dá esporro em Fred durante Jogo da Discórdia e brother rebate ao vivo

A- A+

Tadeu Schmidt deu um esporro em Fred durante o Jogo da Discórdia, na noite de segunda (20), no BBB 23. Pela dinâmica, o brother devia ter escolhido alguém da casa para chamar de arrogante e justificar sua atitude, mas não seguiu as regras e levou uma bronca.

Fred havia optado por entregar a plaquinha para seu adversário Ricardo Alface, mas fugiu da crítica e até pediu desculpas.

"Eu vou fazer uma parada meio que inversa. Eu vou dar para o Alface, que eu acho que, em alguns momentos, pode ter sido arrogante. Mas eu acho que eu vou usar isso aí porque foi até um feedback que eu tive da própria Mami [Aline Wirley]. Eu fui presunçoso de achar que o Brasil te queria no Paredão sendo que não sou eu que falo isso. Naquele momento eu queria dizer que, com as atitudes que você tinha aqui dentro da casa, as chances eram grandes do Brasil te querer no Paredão. Eu queria até aproveitar esse momento, porque em muitas das desavenças que eu tive aqui, eu tive a oportunidade de pedir desculpas. Teve uma que eu errei feio com você e eu não tive a oportunidade de pedir desculpas. Teve uma que eu errei feio com você e eu não tive a oportunidade", disse Fred.

Tadeu logo se posicionou: "Então, desculpa. Pera aí. O jogo não é para você falar dar uma placa para você mesmo. Nós temos uma plaquinha com a palavra 'arrogante' e você precisa dizer quem você acha mais arrogante de todas as pessoas que estão na casa. Você não falou nada disso para ninguém, você não falou nada disso para o Alface", explicou o apresentador.



Veja também

bbb 23 Boninho chama Marvvila de planta e faz postagem no Instagram sobre sister: "Trevus Marvvilosos"