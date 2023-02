"Ninguém na casa e nem no Brasil inteiro acredita em uma palavra que você fala", diz Fred a Cristian

A- A+

Em uma conversa dura com Cristian, na frente de Gabriel, Cara de Sapato, Ricardo e Cowboy, Frednão poupou críticas ao comportamento do brother. O comportamento pouco confiável de Cristian tem gerado revolta de diversos participantes ao longo dos últimos dias.



"Olha a forma que o Cowboy disse que você falou lá em cima. Não se fala nem de mulher desse jeito, mano. ‘Ah, eu beijei uma e a outra não viu’, ‘ah, eu quero pegar, quero não sei o quê’... Mano, toma vergonha, velho. Nada que você falar aqui ninguém acredita mais em p**** nenhuma que você fala, velho", disparou Fred.



"Você é tão traíra que teu jogo te traiu, velho. E você aceita e acabou, velho. É só isso, não adianta você fala mais nada que ninguém na casa e nem no Brasil inteiro acredita em uma palavra que você fala. Só aceita”, completou o apresentador do programa Desimpedidos.



Assista:



