Acelerou! BBB 23 terá terça-feira (11) de Paredão e outras dinâmicas no mesmo dia. Veja quais

A terça-feira (11) será movimentada no BBB 23. Como de praxe, o público assistirá a eliminação do 13º Paredão. No entanto, logo em seguida acontecerá uma Prova do Líder e uma nova formação de berlinda. É que na próxima semana acontecerão três eliminações.



"Na próxima terça-feira, após a eliminação, a gente vai fazer uma nova Prova do Líder e vamos formar um novo Paredão, dando início a uma sequência de eliminações", disse Tadeu Schmidt, no programa do último domingo (9).

