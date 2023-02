Curiosidade: nas três últimas edições do BBB homens LGBTs apertaram o botão da desistência; relembre

A- A+

A desistência de Bruno Gaga do BBB 23, nesta sexta-feira (17) não foi a primeira do programa. E um fato curioso é que ele é o tereiro participante homem LGBT a deistir de participar em três edições consecutivas.



Em 2021, Lucas Penteado apertou o botão após sofrer abusos piscológicos de Karol Conká, a participante com amior percentual de rejeição da história do programa. Em seguida, na edição 2022, o cantor Tiago Abravanel também desistiu do confinamento.



Nesta edição, Bruno Gaga desistiu, pediu desculpa ao público e argumentou que estava se sentindo muito solitário na casa.

