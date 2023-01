A- A+

BBB 23 Fred Nicácio e Marília cumprem castigo do monstro vestidos de biscoito Dupla foi escolhida pelos anjos Aline Wirley e Bruno

O castigo do monstro já está rolando, neste sábado (21), na casa do BBB 23. Fred Nicácio e Marília foram os alvos da dupla de anjos Aline Wirley e Bruno. Eles escolheram os brothers para fiarem o todo vestidos de biscoito e segurando a placa de like.



Durante um sinal sonoro, os dois deverão ir para o gramado da casa e fazer uma performance para caçar likes. Algo bem sugestivo no reality.



Logo na prova do anjo, quando a dupla vencedora aniciou os primeiros castigados da edição, Fred Nicácio soltou:

"é muita gente falsa, não dou conta não. Preciso de um tempinho para conseguir digerir tudo que eu vi. Falsidade me enoja num grau enorme".

