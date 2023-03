A- A+

BBB 23 Liderança do BBB será decidida com duplas em prova de resistência Três pessoas ficaram de fora da prova: Domitila, Fred e Cezar Black

A Prova do Líder desta quinta-feira (9) é de resistência. Participantes do BBB 23 precisaram formar duplas para simular parte do trabalho de entrega de mercadorias compradas de forma remota. Três pessoas ficaram de fora da prova: Domitila, Fred e Cezar Black, que foi vetado pelo líder anterior, Fred.

Na prova, que se dividiu em cinco duplas, uma pessoa ficou responsável por pegar caixas e a outra pessoa ficou com a tarefa de "carregar" um caminhão de entrega.

A dupla que ganhar a prova vai precisar decidir quem fica com a liderança e quem fica com o prêmio de R$ 20 mil.

As quatro primeiras duplas que saírem, que perderão a liderança para a quinta e última dupla, vão sortear uma consequência cada. A consequência valerá para as duas pessoas da dupla.

As quatro consequências são: uma dupla para a Xepa, uma dupla não poderá comprar o poder curinga, uma dupla não fará a prova do anjo e outra dupla não participará da próxima prova do líder.

