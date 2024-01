BBB 24: "Adoro a harmonia da casa, só que não", ironiza Boninho

Depois o segundo Sincerão do BBB 24, Boninho publicou um vídeo nas suas redes sociais comentando os desdobramentos da dinâmica entre os participantes. A madrugada foi bastante movimentada, com bate-boca e lavação de roupa suja.

"Eu adoro a harmonia da casa, só que não", ironizou Boninho. O segundo Sincerão do BBB 24, na noite segunda-feira (22), envolveu apontar "Quem deveria estar no Paredão?" e "Quem é o mais inútil?" e provocou os ânimos dos competidores.

Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius, que estão no 5º Paredão, e Rodriguinho, que ganhou a última Prova do Líder, participaram da dinâmica.



Veja: