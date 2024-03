BBB 24: Alane, Beatriz e Raquele estão no paredão; eliminação é na próxima terça (19)

A- A+

As participantes Alane, Beatriz e Raquele estão no décimo terceiro Paredão do Big Brother Brasil 24. A eliminação acontece na próxima terça-feira (19).

Beatriz foi emparedada pela Líder Giovanna. Já Alane foi para a berlinda pela votação da casa.

Os brothers Alane, Davi e MC Bin Laden, que estavam Na Mira do Líder, participaram de uma dinâmica específica na Formação de Paredão. A casa teve que escolher um dos três para compor a berlinda em uma votação aberta. O escolhido foi o participante Davi, porém o brother conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta.

Após a dinâmica, os participantes que estavam Na Mira de Giovanna escolheram, em consenso, a sister Raquele para enfrentar o paredão triplo.

Na votação, o anjo Matteus imunizou a participante Beatriz. O anjo dessa semana também foi autoimune. Porém, a dona do Poder Curinga, Raquele, vetou a imunidade.

Entenda a dinâmica

Além da votação do Líder e do voto da casa, os participantes Alane, Davi e MC Bin Laden, que estavam Na Mira do Líder, foram votados pela casa. A votação foi aberta e o mais votado integrou a berlinda.

Matteus, que também estava na Mira do Líder, venceu a Prova do Anjo e ganhou imunidade. Já Beatriz, que também fazia parte do grupo, já tinha sido indicada pela líder Giovanna.

Após a dinâmica, os cinco integrantes que estavam Na Mira do Líder escolheram mais um brother para compor a berlinda. Os quatro emparedados, exceto a indicada pela líder, participaram da Prova Bate e Volta e o participante Davi conseguiu se salvar.

