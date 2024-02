A- A+

BBB 24 BBB 24: Alane compara popularidade de Raquele à Juliette como motivo para eliminação de Deniziane As sisters especularam o que levou à saída da colega

As participantes do Big Brother Brasil 24 passaram a madrugada desta quarta-feira (21) analisando os possíveis motivos para a eliminação de Deniziane no último Paredão.

Em conversa com Leidy Elin e Beatriz, Alane chegou a comparar a atual Líder, Raquele, com o fenômeno do BBB 21- Juliette.

"Vai que tipo assim, a Raquele é amada pelo Brasil inteiro, nova Juliette e aí tiraram a Anny [Deniziane] porque teve embate com Raquele", especulou Alane. Leidy Elin concordou com a opinião da colega: "Poder ser isso, tem muito sentido".

Beatriz trouxe um novo ponto de vista para a discussão e pensou na possibilidade da briga de Deniziane com Davi, mas Leidy discordou. "Ela não tava errada, a atitude dele foi egoísta", afirmou.

Veja também

famosos "Marcas do Carnvaval: Ivete internada, Léo Santana com 10 kgs a menos e Sabrina ferida