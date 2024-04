A- A+

Paredão BBB 24: Alane, Isabelle e Matteus formam o último paredão da temporada Os dois participantes que se salvarem do paredão concorrem com ele pelo prêmio

Após perderem a prova do finalista do Big Brother Brasil 24 na manhã de sexta-feira, 12, Alane, Isabelle e Matteus passaram a formar o último paredão da temporada. Formação foi oficializada por Tadeu Schmidt no ao vivo da noite desta sexta e eliminação ocorre no domingo, 14. Votação é para eliminar.

Com a saída de um dos emparedados, o programa oficializa o trio finalista e campeão será anunciado na terça-feira, 16. Por vencer a prova do finalista, Davi já é um dos finalistas.

Os dois participantes que se salvarem do paredão concorrem com ele pelo prêmio.

A prova de resistência que garantiu a passagem de Davi para o TOP 3, durou 10 horas. Matteus foi o primeiro a deixar a disputa após 2h, mas Isabelle, a próxima a abandonar, demorou mais e saiu após 7h na disputa. A última a desistir foi Alane, após soltar a ficha que garantia sua participação na prova.

Além da vaga da final, Davi ganhou um carro. Durante a madrugada, Alane e Davi trocaram provocações sobre quem se adaptaria melhor ao prêmio, um carro. Davi comentou que "esse carro combina comigo, sou motorista de aplicativo," enquanto Alane já imaginava "meu look que combina com a cor do carro".

