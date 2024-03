A- A+

BBB 24 'BBB 24': Alane recebe 'punição gravíssima' e a associa com promessa feita no reality; entenda Participante havia ficado com um copo de uma ação publicitária

Nesse domingo, 10, Alane recebeu uma punição gravíssima após quebrar uma das regras do Big Brother Brasil 24. A sister havia guardado um copo de uma ação publicitária no programa na bolsa e, como consequência, perdeu 500 estalecas.



Nesta segunda (11), a dançarina relembrou a punição e a associou com uma promessa feita por ela após retornar de um paredão no programa. A sister prometeu não comer pão durante a sua participação. Ela também falou de "culpa" depois do ocorrido.



A conversa surgiu após Beatriz dizer que Yasmin teria sugerido que Alane teria usado a promessa como desculpa para a punição em vez de assumir o erro. A sister explicou que havia prometido não comer pão, mas que havia comido pão de alho na festa de Lucas Henrique e, dias depois, comeu um lanche em uma festa patrocinada.



Ela revelou ter ficado "muito triste" após receber a punição. "Na hora eu fiquei pensando: ‘Por que isso aconteceu?’. Na hora, a gente se culpa. E eu falei: ‘Certeza que foi porque eu comi um Big Mac’", comentou.



Entenda o que aconteceu

Alane foi penalizada por ter guardado um copo da festa do McDonald’s na sua mochila, uma ação contra as normas do programa "Atenção, todos! Quem pegou o material do McDonald’s e guardou na mochila devolva imediatamente na despensa", ecoou a voz da produção, iniciando o episódio que culminaria na punição.



Alane, confusa e preocupada, temia perder apenas 50 estalecas, mas a realidade se mostrou bem mais dura. "Quem foi que me expôs? Estava escondido, alguém me expôs. Eu vou perder 50 estalecas", disse ela, sem saber que o impacto de sua ação seria muito maior.



A voz então nomeou diretamente a paraense, enfatizando a gravidade da infração: "Dona Alane, falta gravíssima. Menos 500 estalecas. Todo material de pré-festa tem que ser sempre devolvido na despensa. Todos vocês sabem muito bem."

