BBB 24 BBB 24: alvo de críticas, Yasmin Brunet é adepta de superstição no umbigo de Jade Picon Em diversas ocasiões, modelo já apareceu com parte da barriga tampada por esparadrapos ou pedaços de pano para se proteger espiritualmente

Não são só os "cristais espirituais" que fazem a cabeça de Yasmin Brunet. Participante do BBB 24 que costuma buscar respostas para determinadas questões pessoais por meio do contato com pedras e rochas específicas, como a própria já revelou para colegas de confinamento, a modelo carioca de 35 anos é também adepta de uma superstição envolvendo o umbigo e popularizada por Jade Picon, há dois anos, em sua passagem pelo BBB 22.

Repare só: numa rápida busca pela internet, não é difícil encontrar registros fotográficos da filha de Luiza Brunet aparecendo com o umbigo tampado. Mas o que isso significa, afinal? A prática de tampar o umbigo é uma superstição muito antiga, sem origem determinada, e que muitas pessoas fazem como um pequeno ritual de proteção. O fato, vale frisar, não possui comprovação científica.

"Serve para me blindar e me proteger. Eu acredito que o umbigo é o lugar que a gente recebe coisas como mau olhado, inveja, todo tipo de energia. Quando eu vou para alguma festa e saio de casa, eu tampo meu umbigo", explica Jade Picon, ao comentar o hábito.

No início deste ano, durante os ensaios de carnaval da agremiação fluminense Acadêmicos do Grande Rio, pela qual desfila como um dos destaques, Yasmin Brunet apareceu com roupas que deixavam seu abdômen totalmente à mostra. E lá estava o umbigo sempre ocultado por um esparadrapo.

A loura, aliás, aprecia vestidos — grande parte deles é feito sob encomenda — que escondam o umbigo, apesar de deixarem a barriga à mostra, como se vê na foto abaixo.

Desde que Yasmin Brunet se tornou alvo de ataques e comentários machistas no BBB 24, espectadores do programa passaram a afirmar, por meio das redes sociais, que já está mais do que na hora de ela colocar em prática a tal superstição — e tampar de vez o umbigo com alguma fita.

"Yasmin Brunet no 'Big Brother' tá sendo um workshop ao vivo das várias formas de manifestação de inveja e recalque, e a mina ainda parece ser gente boa (risos). Povo se mordendo demais... Melhor ela tampar logo o umbigo, tal qual Jade Picon", escreveu uma internauta, por meio do Twitter.

