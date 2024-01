A- A+

BBB 24 BBB 24: artistas crescem em buscas, streams e adições em playlists de usuários no Brasil Mc Bin Laden é o nome mais buscado; Rodriguinho tem o perfil mais procurado; Vanessa Lopes é a artista mais adicionada em playlists de usuários no Spotify na primeira semana de programa

Apenas na primeira semana deo BBB 24, de 8 a 14 de janeiro, MC Bin Laden conquistou o posto de nome mais buscado diariamente no Brasil entre os artistas que participam do reality show. As buscas diárias pelo seu nome cresceram 134%, seguido pelo nome de Rodriguinho, que cresceu 60% em buscas diárias. Já nas buscas diárias pelos perfis dos artistas no Spotify, Rodriguinho é quem lidera o ranking: as buscas por seu perfil no Spotify alavancaram em 142%, seguido pelo perfil de Mc Bin Laden na plataforma, que teve um crescimento de 100%.

Mc Bin Laden é também o artista que mais cresceu em streams na primeira semana de programa, registrando um aumento de 59%. Sua faixa que mais cresceu em streams no mesmo período foi Bololo Hahaha (262%). Fora Do Radar (Extended Remix), por Wanessa Camargo, apresentou um crescimento de 173% em streams, e Luz do Sol, por Rodriguinho, 153%, no mesmo período.

Vanessa Lopes é a artista mais adicionada em playlists criadas por usuários. Somente neste período, houve um aumento de 33% em adições de sua faixa em playlists. Vanessa também registrou um aumento de 134% em streams em janeiro em comparação com dezembro/23. Já os streams de Wanessa Camargo saltaram 90% neste mesmo período.

Confira a música mais escutada de cada artista no Spotify no Brasil:

MALVADONA, por MC Bin Laden, O Grilo e Mu540

Querendo Mais - Ao Vivo, por Rodriguinho e Di Propósito

Chapadinha na Gaveta, por Vanessa Lopes, Machadez, Gabily e Mousik

Amor, Amor, por Wanessa Camargo

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (22/01 até 27/01)