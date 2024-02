BBB 24: Beatriz, Alane, Juninho e Isabelle estão no paredão; eliminação é na próxima terça

A- A+

Em uma noite agitada na casa do BBB 24, os participantes Alane, Juninho, Isabelle e Beatriz foram escolhidos para o paredão desta semana. Esse é o sétimo paredão da temporada e o primeiro que o público vota para eliminar. A eliminação acontece na próxima terça-feira (6).

Beatriz foi emparedada pela líder Fernanda. Já Alane, Juninho e Isabelle foram indicados pela casa.

Marcus Vinicius também foi indicado pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta.

Na votação, o anjo Matteus imunizou a participante Deniziane. O anjo dessa semana também foi autoimune.

Antes da Formação do Paredão, o participante Davi atendeu o Big Fone e ficou imune. O brother também dividiu a casa em dois grupos para a votação.

O primeiro grupo foi composto por MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin e o segundo por Alane, Beatriz, Davi, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa.

Dinâmica de votação

O primeiro voto da noite foi aberto. O grupo A votou no grupo B e vice-versa. Com isso, Juninho e Alane foram emparedados. Para realizar a votação, cada grupo foi para um quarto da casa. Após o primeiro momento, foi dado um segundo voto, desta vez, fechado, no Confessionário e Isabelle e Marcus Vinicius foram emparedados. Nessa segunda etapa, os participantes votaram em pessoas do próprio grupo.

