BBB 24: Big Fone toca pela primeira vez, Marcus atende e manda três para a berlinda

A- A+

O sexto Paredão do Big Brother Brasil 24, da Rede Globo, foi marcado pela estreia do BIG Fone na edição, durante o programa ao vivo, logo após a exibição do quinto capítulo da novela Renascer, dando o poder de emparedar três participantes. Marcus Vinicius conseguiu atender primeiro e indicou Juninho, Pitel e Luigi à berlinda. De quebra, conquistou a imunidade.

Leia também

• Yasmin se chateia com brother por brincadeira sobre cancelaamento no BBB 24: "já estou noiada"

• BBB 24: Enquanto Davi busca alianças, Wanessa circula criticando o baiano para outros participantes

• Primeiro beijo no BBB 24? Internautas especulam sobre carinho no edredom; veja

Dinâmica da formação do sexto Paredão

Na formação do sexto Paredão do BBB 24 tem tudo para ser marcada por reviravoltas. No domingo (28), MC Bin Laden, o Líder da semana,que já definiu os participantes do Na Mira do Líder (Davi, Isabelle, Rodriguinho e Wanessa), terá que escolher um deles para o paredão.

A casa vota e o mais votado vai para o Paredão. Depois, haverá o contragolpe dos emparedados pelo Big Fone e a prova Bate-Volta, onde cinco jogam; dois se salvam, formando, por fim, o primeiro Paredão quádruplo da edição. O voto é para ficar e deve ser o último nesse formato, os demais serão para sair.

Veja também

São Paulo Justiça cita Ana Hickmann e ex por dívidas de R$ 67 mil de condomínio e IPTU de apartamento