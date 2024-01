A- A+

BBB 24 BBB 24: Boninho publica vídeo com recado sobre provável Big Fone tocando em breve Diretor do reality fez postage misteriosa na tarde desta quarta (24), nas redes sociais

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, publicou um vídeo em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (24), dando a entender de que chegou o momento do Big Fone tocar na casa mais vigiada do Brasil.



"E parece que o bigfone vai mostrar a sua cara nessa edição!!! E vai começar fazendo um strike E ai? O que vai ser?", escreveu Boninho, na legenda do vídeo.



Confira:



